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Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг внесен в Госдуму. Соотвествующий документ опубликован в думской электронной базе.

Отмечается, что проект был разработан для защиты российского общества от деструктивного влияния лиц, которые предоставляют различные эзотерические услуги.

Инициатива предлагает закрепить терминологию и определение подобных услуг. Под ними авторы законопроекта понимают деятельность организаций и физических лиц, которые называют себя алхимиками, астрологами, биоэнергетическими терапевтами, ведьмами, магами и используют прочие эзотерические термины.

"С учетом морально-этических и духовных принципов, а также научного подхода, описываемая деятельность относится к сфере субъективных представлений, не имеющих объективного подтверждения", – подчеркивается в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что подобные услуги расцениваются большинством россиян как вводящие в заблуждение, а также имеющие признаки мошеннической деятельности.

"В связи с необходимостью защиты граждан РФ от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье законопроектом предлагается внести изменения, направленные на противодействие распространению навязчивой рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг", – говорится в документе.

При этом уточняется, что законопроект не распространяется на религиозные организации традиционных конфессий.

Ранее председатель Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко призвал увеличить до 1 миллиона рублей штраф для гадалок, магов и экстрасенсов за преступления, связанные с их деятельностью. С соответствующим предложением депутат намеревался обратиться к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Парламентарий отметил, что за последнее время в России выросло число преступлений, совершаемых под предлогом предоставления платных услуг в области эзотерики. По словам Диденко, подобные правонарушения обычно рассматриваются в соответствии со статьей "Мошенничество" УК РФ. Однако, добавил он, в настоящий момент закон не охватывает все аспекты противоправных действий подобного характера.

