Госдума упростила получение земли для пострадавших при боевых действиях и ЧС

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Госдума приняла закон, устанавливающий особые условия предоставления земельных участков гражданам и организациям, чья собственность пострадала в результате военных действий или чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новому закону, категории граждан со льготами, такие как многодетные семьи и ветераны, смогут повторно получить бесплатный земельный участок, если их прежняя земля стала непригодной для использования из-за боевых действий или стихийных бедствий. Однако при этом они также сохранят право собственности на пострадавший участок и смогут отказаться от него по собственному желанию.

"Это позволит людям, пережившим разрушения, не только восстановить свою жизнь на новом месте, но и самостоятельно распоряжаться судьбой своей прежней собственности", – отметил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Закон также предусматривает возможность для граждан и организаций из приграничных регионов, чьи земли пострадали от военных действий и не могут использоваться по назначению, арендовать другие земельные участки без проведения торгов на срок вплоть до 10 лет. Площадь нового участка не должна превышать площадь прежнего более чем на 15%, и он должен находиться в том же регионе. Собственники также сохраняют право на свои прежние участки, но могут отказаться от них, если пожелают.

Гаврилов подчеркнул, что изменения упростят ведение хозяйственной деятельности для предпринимателей, избавив их от длительных бюрократических процедур. Он также отметил, что новый закон не только компенсирует утрату земли, но и создает механизм перераспределения земельных участков, в том числе в регионах, пострадавших от наводнений и пожаров, таких как Курганская и Оренбургская области.

Между тем врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил подготовить документы о создании рабочей группы, которая будет заниматься решением вопросов жителей курского приграничья. Предполагается, что в ее состав войдут представители органов власти и управления, а также правительства региона и областной думы.

Кроме того, участие в работе группы будут принимать главы местного самоуправления и федеральных структур, в том числе надзорных и правоохранительных, а также представители самих граждан.