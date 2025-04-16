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16 апреля, 15:26

Политика

В Калининградской области молодым семьям частично компенсируют аренду жилья

Фото: 123RF/lightfieldstudios

В Калининградской области молодым семьям частично компенсируют аренду жилья при рождении первого или последующих детей. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в телеграм-канале.

Он отметил, что с рождением первого ребенка в семье компенсация составит половину фактических расходов по договору найма, но не более 10 тысяч рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей финансовая поддержка увеличится до 75% от суммы, но составит не более 15 000 рублей в месяц.

Компенсацию смогут получить родители в возрасте до 35 лет, у которых нет собственного жилья и дети у которых появились в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Поддержка будет предоставляться в рамках национального проекта "Семья", добавил Беспрозванных.

"Заявление и необходимые документы следует подавать в отделение Центра социальной поддержки населения или МФЦ", – говорится в сообщении.

Между тем глава Татарстана и председатель комиссии Госсовета "Инфраструктура для жизни" Рустам Минниханов предложил распространить "Семейную ипотеку" на семьи с детьми, которым еще не исполнилось 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов спецоперации.

По словам Минниханова, данный вид ипотеки является основным инструментом для обеспечения молодых семей жильем. При этом председатель считает, что есть факторы, сдерживающие ее развитие.

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