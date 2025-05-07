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07 мая, 18:45

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Новости Москвы: горожанам представили сервис для проверки графика отключения горячей воды

Новости Москвы: горожанам представили сервис для проверки графика отключения горячей воды

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На mos.ru теперь можно узнать, когда отключат горячую воду в доме. Для уточнения дат необходимо ввести адрес. Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отключения будут плановыми. Они проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Максимальный срок составляет 10 дней.

Тем временем Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ в Москве. Уточняется, что грипп утратил лидирующие позиции среди респираторных вирусов. В настоящее время среди возбудителей преобладают риновирусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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