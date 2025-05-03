Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 08:15

Город

Москвичам рассказали, как будут работать поликлиники и госучреждения в майские праздники

Москвичам рассказали, как будут работать поликлиники и госучреждения в майские праздники

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В Москве на майские праздники медучреждения и сервисные центры перешли на особый график. Поликлиники, включая кабинеты ОРВИ, будут работать 4, 8, 9 и 11 мая с 9:00 до 16:00, а 3 и 10 мая – до 18:00. Детские поликлиники принимают пациентов 3 и 10 мая с 9:00 до 15:00. В обычном режиме продолжают работу молочно-раздаточные пункты и круглосуточная линия психологической поддержки.

Центры госуслуг "Мои документы" не будут работать только 9 мая. В столичных загсах выходными станут 8 и 9 мая. Центры "Моя карьера", "Моя работа", семейные центры и реабилитационные учреждения закрыты до 4 мая, а также с 8 по 11 мая включительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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