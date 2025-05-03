Фургон протаранил дорожную технику на Сабуровском мосту

На Сабуровском мосту произошла серьезная авария. Водитель фургона, двигавшийся по скоростному диаметру в сторону Волгоградского проспекта, не заметил дорожную технику и врезался в "Газель", а затем в прицеп грузовика. В тот момент бригада рабочих наносила разметку.

От удара фургон сильно деформировался, водителя зажало в кабине. Его деблокировали спасатели и передали медикам. Дорожные рабочие не пострадали.

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