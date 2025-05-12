"Автодор" призвал водителей избегать маневров в ночь на 13 мая из-за заморозков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Водителей попросили избегать резких маневров и соблюдать дистанцию от впереди следующих автомобилей в ночь на 13 мая из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба "Автодор".

В госкомпании уточнили, что в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областях прогнозируются заморозки. По этой причине автомобилистам, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, порекомендовали отложить дальние поездки. Также водителей попросили быть аккуратнее за рулем.

Между тем до 13 мая в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. По прогнозам синоптиков, ночью и утром в отдельных районах Москвы ожидается до минус 1 градуса. В связи с этим предупреждение будет действовать до 10:00 в Москве и до 07:00 – в области.

Кроме того, примерно 20% месячной нормы осадков выпадет в столичном регионе 13 мая. По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается до 7–9 миллиметров осадков, а по региону – до 9–14 миллиметров осадков. При этом температура воздуха в этот день будет соответствовать норме середины осени.

