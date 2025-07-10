Москвичам рассказали, чем заменят трамваи во время ремонтных работ у Белорусского вокзала

С 10 июля изменено движение трамваев между станцией метро "Красносельская" и Белорусским вокзалом. Для пассажиров запустили автобус № 7, который курсирует от "Сокольников" до Белорусского вокзала.

Также продлен маршрут электробуса № 510 до станции метро "Новослободская". Альтернативой остаются автобусы Т-2, Т-80, 604, музейный троллейбус и метро в районе станции "Комсомольская".

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