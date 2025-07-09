Первый беспилотный трамвай выйдет на линию в Москве осенью

В Москве этой осенью на линию выйдет первый беспилотный трамвай. Испытания инновационного транспорта прошли успешно. За время тестов беспилотник проехал более 6 тысяч километров и не допустил ни одного нарушения правил дорожного движения.

В ближайшие пять лет планируется заменить на беспилотные более трети столичных трамваев. В метро также готовятся к запуску испытаний беспилотных поездов. Как будут контролировать беспилотный трамвай?

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