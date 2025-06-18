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18 июня, 07:45

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Роспотребнадзор обновил список безопасных мест для купания в Москве

Роспотребнадзор обновил список безопасных мест для купания в Москве

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С наступлением хорошей погоды в столице можно будет отдохнуть у воды. Роспотребнадзор обновил список мест, где купание признано безопасным. Согласно данным ведомства, искупаться можно на озерах Белом, Черном, Школьном и Мещерском.

Также пригодными для отдыха с купанием признаны пляжи "Серебряный бор – 2" и "Серебряный бор – 3". Качество воды в этих зонах соответствует санитарным нормам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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