Роспотребнадзор обновил список безопасных мест для купания в Москве

С наступлением хорошей погоды в столице можно будет отдохнуть у воды. Роспотребнадзор обновил список мест, где купание признано безопасным. Согласно данным ведомства, искупаться можно на озерах Белом, Черном, Школьном и Мещерском.

Также пригодными для отдыха с купанием признаны пляжи "Серебряный бор – 2" и "Серебряный бор – 3". Качество воды в этих зонах соответствует санитарным нормам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.