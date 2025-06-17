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17 июня, 14:30

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Летние книжные клубы под открытым небом открылись в центре Москвы

Летние книжные клубы под открытым небом открылись в центре Москвы

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В центре Москвы открылись летние книжные клубы. Вместо привычных залов – многофункциональные пространства под открытым небом. В течение трех месяцев здесь будут проходить мастер-классы, презентации книг и автограф-сессии. На полках – от детских книг до шедевров мировой и отечественной классики.

Город украшают цветочные композиции: возле памятника поэту Александру Пушкину установлены зеленые арки из хвои и клумбы с розами, у Российской государственной библиотеки высажены туи, кипарисы, клены и кедры, а на Манежной площади появились тропические уголки с пальмами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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