Летние книжные клубы под открытым небом открылись в центре Москвы

В центре Москвы открылись летние книжные клубы. Вместо привычных залов – многофункциональные пространства под открытым небом. В течение трех месяцев здесь будут проходить мастер-классы, презентации книг и автограф-сессии. На полках – от детских книг до шедевров мировой и отечественной классики.

Город украшают цветочные композиции: возле памятника поэту Александру Пушкину установлены зеленые арки из хвои и клумбы с розами, у Российской государственной библиотеки высажены туи, кипарисы, клены и кедры, а на Манежной площади появились тропические уголки с пальмами.

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