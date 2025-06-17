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17 июня, 15:41

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Горизонтальный смерч появился над Черным морем в Туапсе

Видео: телеграм-канал "Краснодар | Телетайп"

Горизонтальный смерч появился над Черным морем в Туапсинском районе. Явление удалось заснять над поселком Новомихайловским.

Воронка смерча образовалась в море, а сам он вытянулся до облаков, параллельно воде и побережью.

За минувшие сутки в Сочи зафиксировали превышение месячной нормы осадков. Дожди наблюдались практически во всех районах города. В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Сочи произошла задержка нескольких внутренних и международных рейсов.

Также сильные ливни привели к обвалу скалы на Черноморском побережье Краснодарского края. Из-за этого было временно приостановлено движение поездов на перегоне Туапсе – Шепси в Туапсинском регионе, что привело к задержкам 10 пассажирских поездов.

Пляжи закрыли в Сочи из-за сильных ливней

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