Горизонтальный смерч появился над Черным морем в Туапсе

Горизонтальный смерч появился над Черным морем в Туапсинском районе. Явление удалось заснять над поселком Новомихайловским.

Воронка смерча образовалась в море, а сам он вытянулся до облаков, параллельно воде и побережью.

За минувшие сутки в Сочи зафиксировали превышение месячной нормы осадков. Дожди наблюдались практически во всех районах города. В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Сочи произошла задержка нескольких внутренних и международных рейсов.

Также сильные ливни привели к обвалу скалы на Черноморском побережье Краснодарского края. Из-за этого было временно приостановлено движение поездов на перегоне Туапсе – Шепси в Туапсинском регионе, что привело к задержкам 10 пассажирских поездов.