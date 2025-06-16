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16 июня, 22:15

Происшествия

Новости регионов: молния ударила в 16-этажный дом в Красноярске

Новости регионов: молния ударила в 16-этажный дом в Красноярске

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В Красноярске молния ударила в 16-этажный дом. От удара вниз рухнули обломки кирпичей. Однако рядом с подъездом никого не было, поэтому никто не пострадал. Непогода также спровоцировала в городе три пожара. В МЧС предупредили, что во вторник, 17 июня, сохранятся сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге стеклянная витрина разбилась и упала на посетителей ювелирного магазина в торговом центре. Продавец пыталась удержать конструкцию, но не получилось. В результате пострадали два человека. Они обратились с ушибами и ссадинами к медикам. В настоящее время магазин закрыт. В ситуации разбираются следователи и прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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