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16 июня, 17:15

Происшествия

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 78-го километра МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 78-го километра МКАД

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Серьезная авария произошла на МКАД. Там столкнулись сразу несколько автомобилей в районе 78-го километра, на внутренней стороне. На место ДТП уже прибыли оперативные службы, в том числе пожарная машина. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие.

По данным столичного Дептранса, движение в районе аварии затруднено, для проезда свободна только одна полоса из пяти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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