Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 78-го километра МКАД

Серьезная авария произошла на МКАД. Там столкнулись сразу несколько автомобилей в районе 78-го километра, на внутренней стороне. На место ДТП уже прибыли оперативные службы, в том числе пожарная машина. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие.

По данным столичного Дептранса, движение в районе аварии затруднено, для проезда свободна только одна полоса из пяти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.