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06 июня, 13:55

Происшествия

Мужчина столкнул знакомого на бетонное покрытие около станции метро "Тушинская"

Фото: 123RF/savmaster

Полиция задержала мужчину, который столкнул знакомого на бетонное покрытие, в результате чего пострадавший скончался. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

По версии следствия, 3 июня злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения находился около станции метро "Тушинская". На почве внезапно возникших неприязненных отношений он столкнул знакомого с возвышенности. В результате потерпевший упал на бетонное покрытие и получил травмы, от которых он позже умер в больнице.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Фигуранту в ближайшее время предъявят обвинение.

Ранее в Абакане местный житель поссорился со знакомым и избил его кастрюлей. Как рассказали в МВД, пострадавшего госпитализировали с переломами ребер и черепа, повреждениями внутренних органов, ссадинами и ушибами. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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