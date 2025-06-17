"Мой район. Место встречи": Лефортово

Когда-то территории, на которых расположен район Лефортово, поразили своей роскошью посланника французского короля Людовика XIV. Для российских императриц там воздвигались дворцы и разбивались парки.

В новом выпуске программы известный актер театра и кино, сценарист и режиссер Никита Высоцкий рассказал о том, чем Лефортово отличается от других районов Москвы, за что он его любит, и как эти места связаны с его отцом – легендарным актером и певцом Владимиром Высоцким.

Москвовед Ирина Борзова дополнила рассказ интересными фактами из истории Лефортова и связи района с именами императора Петра I, его сподвижника Франца Лефорта и императрицы Екатерины II.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".