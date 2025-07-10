Движение временно перекроют на Крылатской улице из-за "Кубка Грома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта временно закроют на Крылатской улице в воскресенье, 13 июля, в связи с проведением триатлона "Кубок Грома". Ограничения будут действовать с 07:00 до 10:00, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Автомобили не смогут проехать на участке Крылатской улицы от дома 16 до улицы Нижние Мнёвники. Также здесь нельзя будет парковаться с 00:01 до окончания мероприятия.

Транспортное ведомство призвало водителей быть внимательными и планировать маршрут, учитывая временные ограничения.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Кроме того, движение транспорта в районе Университетской площади будет ограничено с 12 по 14 июля из-за проведения фестиваля "Ретрорейс". В период с 00:01 субботы до 10:00 понедельника под перекрытие подпадет участок от улицы Косыгина до пересечения с Университетским проспектом.

Ежегодный фестиваль "Ретрорейс" состоится в воскресенье, 13 июля, на Воробьевых горах. В этом году он пройдет в четвертый раз, а темой станет эпоха 2000-х годов.

