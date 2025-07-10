Движение в районе Продольного проезда будет ограничено с 12 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Движение транспорта в районе Продольного проезда будет ограничено 12–14 и 19–21 июля, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и будут действовать с 2:00 12 июля до 4:30 14 июля и с 2:00 19 июля до 4:30 21 июля. Для движения будет недоступна одна полоса на участке местного проезда от дома 121А по проспекту Мира до пересечения с Продольным проездом.

Ранее движение автотранспорта до 17 октября было ограничено на участке Никулинской улицы и местного проезда рядом с домом 42 по Озерной улице. На данном участке дороги ведутся инженерные работы.

Также для передвижения до 20 ноября будет недоступна одна полоса на участках Крымского моста в столице. Это связано с проведением ремонтных работ.