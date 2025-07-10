Движение около Университетской площади ограничат с 12 по 14 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта в районе Университетской площади будет ограничено с 12 по 14 июля из-за проведения фестиваля "Ретрорейс". Об этом горожан предупредили на портале мэра и правительства Москвы.

В период с 00:01 субботы, 12 июля, до 10:00 понедельника, 14-го числа, под перекрытие подпадет участок от улицы Косыгина до пересечения с Университетским проспектом.

Кроме того, с 00:01 пятницы, 11 июля, и до конца мероприятия водители не смогут припарковать свои машины на нескольких участках Университетской площади, в частности:



от улицы Косыгина до Университетского проспекта;

у кармана на пересечении с улицей Косыгина.

Автомобилистов призывают заранее продумывать свой маршрут, принимая во внимание все изменения.

Ежегодный фестиваль "Ретрорейс" состоится в воскресенье, 13 июля, на Воробьевых горах. В этом году он пройдет в четвертый раз, а темой станет эпоха 2000-х годов. Кроме того, мероприятие приурочат ко Дню московского транспорта.

Для посетителей будут организованы тематические зоны, посвященные автотюнингу, медиа и городской культуре начала XXI века. В рамках фестиваля пройдет выставка старинных автомобилей, концерты, лекции, мероприятия для детей, а также будет работать фуд-корт.

Еще одна корректировка движения коснется Продольного проезда. Изменения связаны с проведением ремонтных работ и будут действовать с 02:00 12 июля до 04:30 14 июля и с 02:00 19 июля до 04:30 21 июля.

Для движения будет недоступна одна полоса на участке местного проезда от дома 121А по проспекту Мира до пересечения с Продольным проездом.