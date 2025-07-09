В Забайкалье полностью ликвидированы лесные пожары

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Лесные пожары полностью потушены в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

"Согласно оперативным данным РДС (Региональной диспетчерской службы. – Прим. ред.) на утро 9 июля, на территории Забайкальского края нет лесных пожаров", – говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 665 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров. В тушении участвовали как сотрудники "Забайкаллесхоза", Читинской авиабазы, управления лесничествами Забайкальского края и Авиалесоохраны, так и госслужащие, волонтеры и добровольцы.

"Работал самолет-зондировщик "Циклон", – добавили в пресс-службе Минприроды.

Ранее сообщалось, что семь построек сгорели на территории забайкальского детского лагеря "Огонек". Пожарным удалось спасти три здания и ликвидировать открытое горение. Детей в учреждении не было, а сотрудники были эвакуированы.

