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12 июля, 10:00

Мэр Москвы

Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

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Столица отмечает День московского транспорта. С праздником всех работников и ветеранов транспортного комплекса Москвы поздравил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как отметил мэр, ежедневно больше 200 тысяч специалистов обеспечивают комфортные, быстрые и безопасные поездки миллионов москвичей и гостей столицы. По его словам, московский транспорт – это проекты мирового уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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