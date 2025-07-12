Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

Столица отмечает День московского транспорта. С праздником всех работников и ветеранов транспортного комплекса Москвы поздравил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как отметил мэр, ежедневно больше 200 тысяч специалистов обеспечивают комфортные, быстрые и безопасные поездки миллионов москвичей и гостей столицы. По его словам, московский транспорт – это проекты мирового уровня.

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