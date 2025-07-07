Мощное извержение вулкана произошло в Индонезии

В Индонезии произошло мощное извержение вулкана. Он выбросил столб пепла на высоту почти 20 километров над уровнем моря.

По словам специалистов по наблюдению за вулканической активностью, были слышны громкие взрывы, а по склонам сошли потоки лавы. Из-за этого был объявлен максимальный уровень опасности.

Жителям и туристам запретили приближаться к кратеру ближе, чем на 6 километров. Также специалисты проверяют угрозу цунами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.