07 июля, 10:15Происшествия
Мощное извержение вулкана произошло в Индонезии
В Индонезии произошло мощное извержение вулкана. Он выбросил столб пепла на высоту почти 20 километров над уровнем моря.
По словам специалистов по наблюдению за вулканической активностью, были слышны громкие взрывы, а по склонам сошли потоки лавы. Из-за этого был объявлен максимальный уровень опасности.
Жителям и туристам запретили приближаться к кратеру ближе, чем на 6 километров. Также специалисты проверяют угрозу цунами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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