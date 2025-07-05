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05 июля, 19:15

Происшествия

ДТП с участием автомобиля Porsche произошло в Казани

ДТП с участием автомобиля Porsche произошло в Казани

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Новости регионов: в Иркутской области пожар охватил теплицы и административное здание

В Казани автомобиль Porsche врезался в остановку, где, по словам очевидцев, стояли четыре человека. Согласно предварительным данным, пострадал один человек. ДТП произошло в центре города на улице Горького. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Самарскую область пришли ливень и шквалистый ветер. На фоне непогоды МЧС призвало жителей не выходить из дома. При этом залповый дождь уже привел к подтоплениям.

Теплицы загорелись в деревне под Иркутском. Огонь развернулся на площади 2,3 тысячи квадратных метров. Пламя охватило здание администрации и хозпостройки. Пожарным пришлось серьезно нарастить силы, чтобы потушить пожар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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