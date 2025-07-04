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Новости

04 июля, 11:30

Происшествия

Новости мира: стихийное бедствие унесло жизни более 50 человек в Индии

Новости мира: стихийное бедствие унесло жизни более 50 человек в Индии

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На севере Индии число погибших из-за оползней и наводнений превысило 50 человек, еще около 100 числятся пострадавшими. Стихия обрушилась на штат Химачал-Прадеш, где сезон муссонов всегда проходит напряженно, но в этот раз ситуация близка к национальной трагедии. Свыше 20 человек пропали без вести, разрушены дома и мосты, закрыты 400 дорог, в ряде районов нет электричества.

В Италии в результате взрыва на автозаправочной станции в Риме пострадал 21 человек, среди них – 8 полицейских. После взрыва на месте возник пожар, для безопасности была закрыта соседняя станция метро. Причины происшествия пока не установлены, расследование начнется после завершения работы экстренных служб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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