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Новости

30 июня, 11:30

Происшествия

Новости регионов: крупный лесной пожар произошел в Крыму

Новости регионов: крупный лесной пожар произошел в Крыму

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Крупный лесной пожар произошел в Крыму. Для тушения огня привлекли вертолеты МЧС России, которые сбросили 36 тонн воды. На земле сводная группировка сил предотвратила угрозу распространения пламени. В настоящее время открытых очагов горения нет, информация о пострадавших не поступала.

Сильные дожди подтопили Выборг. На городских улицах было зафиксировано большое скопление воды. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ливни не прекратятся. Кроме того, ожидается ветер, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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