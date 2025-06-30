Новости регионов: крупный лесной пожар произошел в Крыму

Крупный лесной пожар произошел в Крыму. Для тушения огня привлекли вертолеты МЧС России, которые сбросили 36 тонн воды. На земле сводная группировка сил предотвратила угрозу распространения пламени. В настоящее время открытых очагов горения нет, информация о пострадавших не поступала.

Сильные дожди подтопили Выборг. На городских улицах было зафиксировано большое скопление воды. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ливни не прекратятся. Кроме того, ожидается ветер, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду.

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