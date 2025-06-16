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16 июня, 18:30

Происшествия

Котенка спасли из вентиляционной шахты на севере Москвы

Котенка спасли из вентиляционной шахты на севере Москвы

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Котенка спасли из вентиляционной шахты на севере Москвы. Животное провалилось и оказалось в заточении над потолком в салоне красоты. Сотрудницы услышали мяуканье и вызвали спасателей.

Два часа сотрудники спасательного резерва пытались выманить маленькую кошку из короба. Котенок оказался здоров и в данный момент находится на передержке. Спасатели отмечают, что животное очень умное. Кошка уже научилась открывать молнию своей палатки. Также она приучена к лотку и любит играть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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