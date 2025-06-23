Новости регионов: проливные дожди затопили Курган

Курган затопило после сильного ливня. Некоторые улицы полностью покрыты водой. Из-за потопа пробки в городе достигли 7 баллов.

Тем временем лесной пожар окружил населенный пункт в Забайкалье. К тушению привлекли не только спасателей, но и волонтеров. Они помогают сдержать пламя и дежурят вокруг леса. Причиной возгорания мог быть поджог – на месте видели человека с фонариком и зажигалкой.

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