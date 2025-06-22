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22 июня, 14:15

Происшествия

Один человек погиб при пожаре в девятиэтажном доме в Москве

Один человек погиб при пожаре в девятиэтажном доме в Москве

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Один человек погиб, трое пострадали в результате возгорания в девятиэтажном доме по улице Учинская в Москве. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар произошел в квартире на первом этаже многоэтажного дома. Прибывшие пожарные спасли двоих и эвакуировали 20 человек. На данный момент огонь уже потушили. Как уточнили в столичном Депздраве, у двоих пострадавших травмы и ожоги, их госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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