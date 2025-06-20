Новости регионов: пожары охватили почти 3 миллиона гектаров весной

Лесные пожары в России охватили почти 3 миллиона гектаров весной. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. Он отметил, что огонь распространился раньше обычного – Забайкальский край активно горел уже в апреле. Сильно пострадали три района Забайкалья и два района Бурятии. Советников пояснил, что сильный ветер, жара и отсутствие дождей в течение 1,5 месяца стали основными причинами возгораний.

В Нижнем Новгороде студентка отдала мошенникам сейф родителей. Внутри было 100 тысяч долларов. Неизвестный представился 18-летней девушке сотрудником органов госбезопасности и два дня запугивал ее. Злоумышленник заявил, что ее отец подозревается в переводе денег в недружественную страну. Чтобы защитить отца, девушка отдала сейф курьеру.

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