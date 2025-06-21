Новости регионов: проливные дожди затопили Владивосток

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21 июня, 08:45

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Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма осадков – 47 миллиметров, а сильный ветер повалил около 30 деревьев. Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды – убирают сломанные ветки и поваленные стволы, а также наносы грунта.

Между тем российский самолет Superjet перелетел через всю страну из Комсомольска-на-Амуре в подмосковный Жуковский. Это первый такой длительный полет на отечественных двигателях ПД-8. За 9 часов борт преодолел 6 тысяч километров и сделал 2 промежуточные посадки в Иркутске и Новосибирске. Полет проходил на высоте 12 тысяч метров. Как отметили в компании "Ростех", все прошло успешно – бортовые системы работали без замечаний. Теперь Superjet готов к сертификационным испытаниям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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