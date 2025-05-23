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23 мая, 11:45

Транспорт

Новости регионов: первый самолет приземлился в новом аэропорту космодрома Восточный

Новости регионов: первый самолет приземлился в новом аэропорту космодрома Восточный

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Первый самолет приземлился в новом аэропорту космодрома Восточный. Там несколько дней назад закончили строительство взлетно-посадочной полосы. По традиции первый рейс встретили водяным салютом в виде арки. Теперь космические аппараты на космодром можно будет доставлять самолетами, что сократит время транспортировки.

Под Калининградом в Приморском карьере добыли первый в этом сезоне самородок янтаря. Камню около 40 миллионов лет. Он весит больше килограмма. Янтарь обладает плотной пористой структурой. По словам экспертов, самородок прекрасно сохранился.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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