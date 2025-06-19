19 июня, 07:45Регионы
Новости регионов: мощная гроза спровоцировала отключение света в Омске
Мощнейшая гроза с ливнем обрушилась на Омск. Во время раскатов грома местные жители жаловались на дребезжание стен и окон в квартирах. В некоторых районах на время пропадало электричество. Гроза была настолько сильной, что ряд онлайн-сервисов сообщили о том, что рейсы, которые пролетали над Омском, предпочли обойти воздушное пространство города.
В Туапсе продолжают устранять последствия непогоды. Ранее на город обрушился сильный шторм. Ливни подтопили подвалы, а порывистый ветер повалил опоры ЛЭП на двух улицах. Кроме того, в селе Кривенковском подмыло мост к частному дому.
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