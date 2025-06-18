"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский автоконцерн "АвтоВАЗ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил кроссовер Lada Azimut, сообщила пресс-служба компании.

Производитель показал на форуме модель бежевого цвета. В черные тона окрашены только крыша, стойки и двери машины. Также на автомобиле можно заметить колесные диски с треугольным узором.

Кроссовер создали на отечественной платформе Vesta. Разработкой модели занимались российские специалисты, которые проработали как концепцию и дизайн до этапа проектирования, так и настройки всех систем, функций и ходовых свойств.

"Для Lada Azimut была создана почти одна тысяча оригинальных узлов и деталей (996 новых и усовершенствованных компонентов), включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску", – уточнили представители концерна.

Имя для нового автомобиля выбирали в рамках конкурса, участие в котором приняли почти 50 тысяч сотрудников концерна. Ожидается, что модель поступит в серийное производство в 2026 году.

На начальном этапе автомобиль будет оснащен обновленными двигателями собственного производства. Их объем составит 1,6 и 1,8 литра, а мощность – 120 и 132 лошадиные силы соответственно. В качестве трансмиссии будут доступны шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

В дальнейшем концерн планирует установить новый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, который будет работать в паре с классической автоматической коробкой передач.

Вместе с тем "АвтоВАЗ" представил машину Lada Aura для такси. Она выполнена в белом цвете с желтой полосой по периметру кузова и черными "шашками". Кроме того, компания продемонстрировала версию Lada Iskra Sport в гоночном оформлении. Автомобиль черного цвета украсили белыми надписями Rostec и белой цифрой "2" на крыше и лобовом стекле.