Амурские тигры вернулись в тайгу после успешной реабилитации в Приморье

Двух молодых амурских тигров выпустили в тайгу после реабилитации в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба МРОО "Центр "Тигр".

Хищников, которые являются братом и сестрой, поймали в полуторагодовалом возрасте в Дальнереченском районе в начале года. За то время, что они провели в центре реабилитации, тигры набрали вес, продемонстрировали навыки охоты и аккуратное отношение к людям.

"В этом возрасте молодые тигры начинают самостоятельную жизнь в природе, уже без материнской опеки", – уточнили представители организации.

В связи с этим животных было решено отпустить в отдаленном от людей регионе с достаточной кормовой базой. В центре реабилитации выразили надежду на то, что хищники проживут долгую жизнь в дикой природе. Также в организации поблагодарили каждого, кто помогал этим тиграм.

Ранее неравнодушные граждане сообщили, что лиса принесла детенышей в детский лагерь "Радуга", расположенный в Бахчисарайском районе Крыма. Позже сотрудники Минприроды региона отловили и выпустили лисят в естественную среду, где их жизни ничего не угрожает.

