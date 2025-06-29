ТАСС: пожар в ТЦ "Мегаполис" в Москве потушен

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Мегаполис" на Митинской улице в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Пожар возник 29 июня в подсобном помещении на третьем этаже торгового центра. Еще до прибытия пожарных расчетов здание смогли самостоятельно покинуть 70 человек. Информации о пострадавших не было.

До этого в столице загорелся торговый центр "Метрополис". Пожар достиг площади в 2 квадратных метра. Позднее возгорание было ликвидировано. Пострадавших не было.

