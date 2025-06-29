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29 июня, 17:14

Происшествия

Пожар произошел в ТЦ "Мегаполис" в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Торговый центр (ТЦ) "Мегаполис" загорелся на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По предварительным данным, пожар начался в подсобном помещении на 3-м этаже здания, расположенного на Митинской улице. До прибытия пожарных подразделений порядка 70 человек смогли сами покинуть ТЦ.

"Огнеборцы МЧС России проводят проверку помещений на наличие очага пожара. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении МЧС.

Ранее на севере Москвы загорелся торговый центр "Метрополис". Возгорание началось в серверной ТЦ, пожар достиг площади в 2 квадратных метра. Но благодаря оперативному прибытию и действиям пожарных огонь был ликвидирован. Пострадавших не было.

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