Возгорание произошло в столичном ТЦ "Метрополис"

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Возгорание произошло в столичном торговом центре "Метрополис". Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

В ведомстве уточнили, что пожар возник в серверной ТЦ на площади 2 квадратных метров.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарных загорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет", – подчеркнули в МЧС.

Ранее пожар вспыхнул на предприятии "Колесник" в подмосковном Красногорске. Огонь распространился на 4 тысячи "квадратов".

По данным МЧС, на территории предприятия воспламенился металлический ангар, две хозпостройки и резиновая крошка. Специалисты заявили, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.