18 июня, 08:38Происшествия
Возгорание произошло в столичном ТЦ "Метрополис"
В ведомстве уточнили, что пожар возник в серверной ТЦ на площади 2 квадратных метров.
"Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарных загорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет", – подчеркнули в МЧС.
Ранее пожар вспыхнул на предприятии "Колесник" в подмосковном Красногорске. Огонь распространился на 4 тысячи "квадратов".
По данным МЧС, на территории предприятия воспламенился металлический ангар, две хозпостройки и резиновая крошка. Специалисты заявили, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.