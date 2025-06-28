Новости мира: российские самолеты прибыли на юго-запад Турции для борьбы с огнем

На юго-запад Турции для тушения лесных пожаров прибыли два российских самолета-амфибии Бе-200. Сейчас там ликвидируют крупный природный пожар, который подбирается к жилым домам. Кроме этого, на месте работают пожарные расчеты и вертолеты. Всего около 140 спасателей.

В Великобритании загорелось грузовое судно. На кадрах, опубликованных в сети, виден густой дым, который окутывает город Халл. Территория рядом с портом оцеплена, местным жителям рекомендовано закрыть окна и без особой необходимости не выходить из дома. Причины произошедшего сейчас выясняются.

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