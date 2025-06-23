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23 июня, 06:45

Происшествия

Новости мира: серьезный пожар охватил греческий остров Хиос

Новости мира: серьезный пожар охватил греческий остров Хиос

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Лесные пожары охватили греческий остров Хиос. Спасатели пока не справляются с распространением пламени. Огонь вышел из-под контроля и угрожает жилым домам. Тушение осложняет сухая жаркая погода с сильным ветром. Среди версий масштабного ЧП рассматривается умышленный поджог. Жителей призывают эвакуироваться.

Между тем на юго-западе Японии вулкан проснулся после семилетнего перерыва. Сообщается, что он выбросил столб пепла на высоту более чем 1,5 километра. Из-за этого в небе над островом Кюсю появилось огромное темное облако.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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