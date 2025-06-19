Пожар произошел в здании театрального института имени Щукина в Москве

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Пожар произошел в здании театрального института имени Б. Щукина в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Здание расположено в Большом Николопесковском переулке. По предварительным данным, задымление было зафиксировано в библиотеке на шестом этаже. По одной из версий, к этому могло привести короткое замыкание.

Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, о возгорании стало известно 19 июня в 20:48, но уже в 21:10 его удалось локализовать. При этом 38 человек самостоятельно эвакуировались из здания.

Ректор института Евгений Князев в беседе с изданием уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Он также отметил, что в данный момент институт работает в штатном режиме.

Ранее пожар произошел в одноэтажном автосервисе, который находится на улице Мелиараторов в Щелкове. Изначально огонь распространился на 300 "квадратов", однако спустя время возгорание было локализовано на площади 400 квадратных метров.

На месте происшествия работали 35 огнеборцев и 8 единиц техники. По данным МЧС России, один человек пострадал в результате пожара. Он отравился продуктами горения и был доставлен в больницу.