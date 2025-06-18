Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Автосервис загорелся в Щелкове на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

Информация о пожаре в одноэтажном здании, расположенном на улице Мелиараторов, поступила ведомству в 15:10 18 июня. По данным регионального МЧС, огонь может перейти на соседние строения.

Для ликвидации возгорания на месте задействованы 35 пожарных и 8 единиц техники.

Ранее возгорание произошло в торговом центре "Метрополис" в Москве. По данным столичного МЧС, пожар возник в серверной здания на площади 2 квадратных метров. Однако через некоторое время сотрудники МЧС полностью потушили пламя. Пострадавших не было выявлено.

