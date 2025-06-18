Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 17:36

Происшествия

Один человек пострадал при пожаре в автосервисе в Щелкове

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Один человек пострадал при пожаре в автосервисе в Щелкове. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

К настоящему моменту огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 400 квадратных метров. По данным ведомства, пострадавший отравился продуктами горения. Его доставили в больницу.

О возгорании в одноэтажном здании, которое находится на улице Мелиараторов, стало известно 18 июня. Изначально огонь распространился на 300 "квадратов".

Однако в подмосковном МЧС предупредили, что пламя может перейти на соседние строения. На месте происшествия работали 35 пожарных и 8 единиц техники для полного тушения пожара.

Новости регионов: пожарные ликвидировали четыре очага возгорания в Бурятии за сутки

Читайте также


происшествияпожар

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика