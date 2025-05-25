Семь человек пострадали после столкновения моторной лодки с буксиром-толкачом в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии

Семеро человек, включая четырех детей, оказались в воде в результате столкновения маломерного судна "Казанка" с буксиром-толкачом на реке Кама в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел у села Гольяны. В момент столкновения в "Казанке" находились 17-летняя девушка, мальчик 10 лет и две девочки 8 и 11 лет. После столкновения все оказались в воде без спасательных жилетов.

Помощь им оказал экипаж буксира-толкача, однако все пострадавшие получили переохлаждение легкой степени. Их осмотрели врачи и направили на амбулаторное лечение.

На фоне произошедшего в МЧС напомнили, что период навигации для маломерных судов в регионе еще не открыт, в связи с чем им запрещен выход на судовой ход.

Ранее в Дагестане катер столкнулся со скалой во время экскурсии в Сулакском каньоне. По предварительным данным, водитель лодки не справился с управлением и допустил опрокидывание судна. На борту находились 8 человек.

В результате погибла одна женщина, еще 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в Кизилюртовскую городскую больницу.