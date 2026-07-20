Сильная вспышка произошла на Солнце

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Вспышка класса M, предпоследнего класса мощности, зафиксирована на Солнце вечером 20 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Уточняется, что вспышка M2.5 продолжительностью 11 минут зафиксирована в 17:36 по московскому времени. Ее выявили в группе пятен № 4489.

Ранее ученые не исключали, что 20 и 21 июля на Солнце возможны вспышки класса М. Однако в целом вспышечная солнечная активность в эти дни будет низкой. Вспышки могут сопровождаться выбросом плазмы, что при достижении Земли может провоцировать на планете магнитные бури.

До этого на Солнце уже завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Причиной тому стало формирование двух крупных групп пятен – № 4478 и 4479. Первая группа оказалась самой большой в текущем году и второй по размеру за последние 10 лет.

