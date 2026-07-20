Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 18:33

Наука

Сильная вспышка произошла на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вспышка класса M, предпоследнего класса мощности, зафиксирована на Солнце вечером 20 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Уточняется, что вспышка M2.5 продолжительностью 11 минут зафиксирована в 17:36 по московскому времени. Ее выявили в группе пятен № 4489.

Ранее ученые не исключали, что 20 и 21 июля на Солнце возможны вспышки класса М. Однако в целом вспышечная солнечная активность в эти дни будет низкой. Вспышки могут сопровождаться выбросом плазмы, что при достижении Земли может провоцировать на планете магнитные бури.

До этого на Солнце уже завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Причиной тому стало формирование двух крупных групп пятен – № 4478 и 4479. Первая группа оказалась самой большой в текущем году и второй по размеру за последние 10 лет.

Читайте также


наука

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика