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20 июля, 19:13

Происшествия

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Белгородом выросло до 27 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество пострадавших при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Шебекине в Белгородской области увеличилось до 27 человек. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения по региону Людмила Крылова.

"Среди пострадавших есть один подросток. Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь как на этапе скорой медицинской помощи, так и на госпитальном этапе", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Крыловой, один человек проходит лечение в Шебекинской центральной районной больнице. Он находится в состоянии средней тяжести. Четыре пострадавших получили амбулаторную помощь и уже отпущены домой. Еще 21 был доставлен в областную клиническую больницу.

Среди поступивших состояние троих оценивается как крайне тяжелое. У них диагностированы открытые черепно-мозговые травмы.

Замминистра добавила, что в настоящее время перевод пострадавших в федеральные учреждения не требуется, поскольку местные медорганизации имеют все необходимое для оказания помощи.

Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Шебекине 20 июля. В результате погибли 5 человек, включая ребенка. Все они были мирными жителями.

По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В настоящее время специалисты собирают доказательства, устанавливают модель и тип БПЛА, а также все обстоятельства случившегося.

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