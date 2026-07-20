Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 17:33

Происшествия

Уголовное дело о теракте заведено после атаки БПЛА на автобус под Белгородом

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Очередной террористический акт, спланированный украинскими боевиками, убедительно демонстрирует, что киевский режим давно перешел все допустимые границы морали и права", – заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, такие преступления совершаются регулярно и с особым цинизмом. Это говорит о пренебрежении Украины к нормами международного гуманитарного права и к человеческой жизни.

Петренко подчеркнула, что Следственный комитет даст принципиальную и жесткую оценку действиям всех лиц, причастных к случившемуся. Она пообещала, что "злодеяния не останутся безнаказанными".

Официальный представитель СК РФ добавила, что на месте произошедшего продолжается ликвидация последствий нападения. Специалисты собирают доказательства, устанавливают модель и тип БПЛА, а также все обстоятельства случившегося.

Беспилотник атаковал пассажирский автобус в Шебекине 20 июля. Известно о 5 погибших и 25 пострадавших. Раненых госпитализировали. Врачи оценивают состояние трех из них как тяжелое. Остальные – в состоянии средней тяжести.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика