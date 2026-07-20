Уголовное дело о теракте заведено после атаки БПЛА на автобус под Белгородом

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Следственный комитет РФ открыл уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Очередной террористический акт, спланированный украинскими боевиками, убедительно демонстрирует, что киевский режим давно перешел все допустимые границы морали и права", – заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, такие преступления совершаются регулярно и с особым цинизмом. Это говорит о пренебрежении Украины к нормами международного гуманитарного права и к человеческой жизни.

Петренко подчеркнула, что Следственный комитет даст принципиальную и жесткую оценку действиям всех лиц, причастных к случившемуся. Она пообещала, что "злодеяния не останутся безнаказанными".

Официальный представитель СК РФ добавила, что на месте произошедшего продолжается ликвидация последствий нападения. Специалисты собирают доказательства, устанавливают модель и тип БПЛА, а также все обстоятельства случившегося.

Беспилотник атаковал пассажирский автобус в Шебекине 20 июля. Известно о 5 погибших и 25 пострадавших. Раненых госпитализировали. Врачи оценивают состояние трех из них как тяжелое. Остальные – в состоянии средней тяжести.

