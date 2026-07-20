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20 июля, 17:59

Политика

Новый премьер Британии Бернэм провел телефонный разговор с Трампом

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Состоялся телефонный разговор между новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом и президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал Sky News.

Журналисты отметили, что подробности беседы пока не раскрываются.

О своих планах позвонить американскому лидеру Бернэм рассказал после официального вступления в должность. Он также добавил, что планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, после чего у того "не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой и твердой".

Бернэм ранее получил мандат на формирование правительства от короля Карла III. В своей первой речи на новой должности он пообещал провести внутренние реформы в различных сферах, однако не затронул тему внешней политики Великобритании.

При этом Бернэм стал уже третьим главой правительства, которого утвердил Карл III.

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