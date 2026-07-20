Невролог Демьяновская: духота в квартире наиболее опасна для людей с диабетом

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Духота в квартире опасна для больных сахарным диабетом и гипертонией. Об этом заявила News.ru врач-невролог Екатерина Демьяновская.

"Высокая температура воздуха в помещении создает дополнительную нагрузку на организм и особенно опасна для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом", – подчеркнула Демьяновская.

Врач отметила, что в жарком помещении теплообмен нарушен: организм требует много жидкости, в результате сосуды и сердце подвергаются дополнительной нагрузке. Она добавила, что состояние обезвоженности сокращает объем плазмы крови и повышает риски тромбоэмболических осложнений.

В то же время из-за расширения сосудов возможны нарушения сердечного ритма. Демьяновская указала, что даже у здоровых людей может увеличиться вероятность сосудистых осложнений, в частности инсульта.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал работодателям сократить длительность рабочего дня сотрудников, если температура в офисе превышает конкретные значения. При наличии кондиционера компаниям посоветовали поддерживать температуру на уровне 24–25 градусов.