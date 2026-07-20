Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 18:12

Происшествия

Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье выросло до 97 человек

Фото: stavropol.sledcom.ru

Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 97 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По его данным, в медучреждения обратились 84 человека, которые отдыхали на базе, и 13 сотрудников комплекса. У них диагностирован острый гастроэнтерит инфекционный.

"Девять госпитализированы в ГБУЗ СК "Новоселицкая РБ", трое из которых несовершеннолетние. На сегодняшний день семеро госпитализированных выписаны в связи с улучшением самочувствия", – отметили в СК.

Также еще двое человек продолжают проходить стационарное лечение.

О массовом отравлении на базе отдыха в Ставропольском крае стало известно 17 июля. Администрация комплекса сообщила, что после выявления признаков недомогания у отдыхающих на место были вызваны медики, а также уведомлены надзорные органы.

Предварительно, причиной отравления стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.

На базе организовали санитарно-эпидемиологическое расследование и дополнительные мероприятия по санитарной обработке. Гостиничный комплекс на водохранилище Волчьи Ворота в Новоселицком округе Ставрополья временно приостановил работу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

Насколько опасно появление шелкопряда в квартире?

Самки могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах

Читать
закрыть

Планируют ли в России модернизировать маткапитал?

В Общественной палате предложили повысить выплаты для многодетных семей

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика