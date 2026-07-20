Число отравившихся на базе отдыха в Ставрополье выросло до 97 человек

Фото: stavropol.sledcom.ru

Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 97 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По его данным, в медучреждения обратились 84 человека, которые отдыхали на базе, и 13 сотрудников комплекса. У них диагностирован острый гастроэнтерит инфекционный.

"Девять госпитализированы в ГБУЗ СК "Новоселицкая РБ", трое из которых несовершеннолетние. На сегодняшний день семеро госпитализированных выписаны в связи с улучшением самочувствия", – отметили в СК.

Также еще двое человек продолжают проходить стационарное лечение.

О массовом отравлении на базе отдыха в Ставропольском крае стало известно 17 июля. Администрация комплекса сообщила, что после выявления признаков недомогания у отдыхающих на место были вызваны медики, а также уведомлены надзорные органы.

Предварительно, причиной отравления стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.

На базе организовали санитарно-эпидемиологическое расследование и дополнительные мероприятия по санитарной обработке. Гостиничный комплекс на водохранилище Волчьи Ворота в Новоселицком округе Ставрополья временно приостановил работу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

