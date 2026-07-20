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20 июля, 18:11

Шоу-бизнес

Экс-участницу "Дома-2" Брагину оштрафовали за отказ пройти медосвидетельствование

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bragina_anastasiaa1

Мировой суд в Москве оштрафовал блогера и бывшую участницу реалити-шоу "Дом-2" Анастасию Брагину на 4 тысячи рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда.

Решение вынес мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево. Брагину признали виновной по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ.

Как установил суд, в отделении полиции блогер не выполнила требование пройти медосвидетельствование при наличии оснований полагать, что она употребила наркотические средства без назначения врача. У Брагиной зафиксировали нарушения речи, изменение цвета кожных покровов лица и отсутствие запаха алкоголя.

Ранее сообщалось, что против блогера организовали доследственную проверку по статье о развратных действиях (135 УК РФ) после инцидента на северо-западе Москвы. 19 июля девушка появилась без одежды в магазине на Волоколамском шоссе, а происходящее записывала на видео. После этого ее задержали правоохранители.

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